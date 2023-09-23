السعودية تؤكد استمرار دعمها للروهينجا

أكد الدكتور عبد الله الربيعه المستشار بالديوان الملكى السعودى والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثه استمرار دعم السعوديه لأقلية الروهينجا، وقال أن المملكة ستواصل دعم الروهينجا بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان حصولهم على حقوقهم في العيش بسلام وكرامة في وطنهم ، فضلا عن الاستمرار في دعم اللاجئين ببنجلاديش.

وأعرب "الربيعه" عن شكر وتقدير المملكة لجمهورية بنجلاديش على كرمها في استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين الروهينجا.

جاء ذلك خلال مشاركة السعوديه اليوم في جلسة رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحده حول أزمة أقلية الروهينجا، وذلك بمشاركة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في نيويورك.

أكد الربيعة أن المملكة وقفت دائما مع المجتمع الدولي بحزم ورفضت حرمان أقلية الروهينجا من حقوقها، مشيرا إلى أنه منذ بداية الصراع استضافت السعوديه أكثر من 260 ألف لاجئ (زائر) من الروهينجا الذين تم تقديم الرعاية الصحية العامة لهم وتوفير فرص العمل والتعليم لأطفالهم بتكلفة 2.25 مليار دولار.

وقال أن المملكة دعمت أيضا لاجئي الروهينجا في بنجلاديش ودول أخرى خلال السنوات القليلة الماضية بأكثر من 43 مشروعا بقيمة 186 مليون دولار في المجالات المتعلقة بالاستجابة للإغاثة الطارئة والتعليم والمأوى والصحة.

وأضاف ": من أصل 43 مشروعا نفذ المركز 25 مشروعا بميزانية تتجاوز 26 مليون دولار .