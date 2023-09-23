ملتقى أهل مصر.. "دور الدولة في التطوير" حوار تفاعلي مع شباب المحافظات الحدودية بالعريش

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني حوارًا مفتوحًا، اليوم السبت، بقصر ثقافة العريش، تحت عنوان "دور الدولة في التطوير وتمكين الشباب"، ضمن فعاليات اليوم السادس من الملتقى الثقافي الثاني عشر "أهل مصر" المقام بالعريش، بحضور 120 شابا وفتاة من شباب المحافظات الحدودية "البحر الأحمر، حلايب، شلاتين، أبو رماد، شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح وشباب الأسمرات" القاهرة"، والذي يقام برعاية د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضمن خطة التنمية الثقافية لسيناء.

الدكتورة حنان موسى توضح مفهوم جودة الحياة وكيف يمكن للفرد أن يبني مستقبله

أدار الحوار أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، وتحدثت خلاله د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عن مفهوم جودة الحياة، وكيف يمكن للفرد أن يبني مستقبله بعدة خطوات جادة، أهمها تحديد الأهداف والسعي الدائم لتحقيقها من خلال التدريب والاستمرار في التعلم، وتثقيف الذات.

وتابعت "موسى" قائلة: لابد أن يتمتع الفرد برؤية مستقبلية تمكنه من العمل في المجال الذي يرغبه، إلى أن يصبح قادرا على العطاء فيه ويصل إلى أعلى المراتب".

وأضافت أن إقامة الملتقى بمدينة العريش هذا العام يعد بمثابة رسالة مطمئنة للجميع، تؤكد على ما تتمتع به سيناء من تنوع وثراء ثقافي، وعلى شباب الملتقى أن ينقلوها إلى محافظاتهم؛ كونهم شهدوا التطورات الموجودة في المدينة في مختلف المجالات.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لكل الشباب المشاركين، لتبدأ بعدها في مناقشتهم حول آرائهم وانطباعاتهم حول الملتقى بشكل تفاعلي.

تقول سمر محمد "متدربة من محافظة شمال سيناء": سعدت بمشاركتي في الملتقى الذي ساعدنا على اكتشاف مواهبنا خاصة مع إتاحة فرصة تبادل الثقافات مع المحافظات المختلفة.

ويقول عبد السلام إبراهيم "متدرب من محافظة مطروح": استمتعت بالورش خاصة ورشة الجلود التى تعلمت فيها كل ما يخص صناعة الجلود بالمجان وأتمنى المشاركة في الملتقيات القادمة.

من جانبه طالب عبد الله حسن "متدرب من الشلاتين" بزيادة عدد ورش الملتقى وخاصة ورش الحرف البيئية لاكتساب المزيد من المهارات.

وتوجه القاسم عبد السلام "متدرب من سيوة" بالشكر لكل القائمين على الملتقى وللفنانة رانيا المهدي مدرب ورشة الديكوباچ، والتي كانت بمثابة الورشة الأولى له التي تعلم من خلالها أصول هذا الفن.

وشاركت أروى عاطف "من محافظة أسوان" قائلة: أتمنى زيادة عدد الورش خلال الملتقيات المقبلة وكذلك مد فترة الملتقى من أجل التعرف على المزيد الأنشطة والثقافات المختلفة.

من جانبه أشار خالد إسماعيل "من محافظة القاهرة" إلى ضرورة زيادة عدد المزارات، والجولات الحرة داخل مدينة العريش كونها فرصة للتعرف على طبيعة المكان.

واختتمت مريم جابر "من محافظة شمال سيناء" الحوار قائلة: شهدنا فترة صعبة افتقدنا فيها الأمن لسنوات عديدة، فقدت عددا من أقاربي منهم من استشهد ومنهم من لا نعلم عنه شيئا حتى الآن، أما الآن اختلف الوضع كثيرا وعادت العريش بلد الأمن والأمان.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمشرف العام للمشروع المخرج أحمد السيد،، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، وتختتم فعالياته غدا الأحد 24 سبتمبر الحالي.