جوارديولا .. لاتنتقدوا هالاند حتى لايجبركم على الاعتذار

انتقد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا الهجوم على هداف الفريق النرويجي إرلينج هالاند هذا الموسم.

وسجل هالاند 52 هدفاً الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق الذي حقق ثلاثية خارقة في دوري أبطال أوروبا، بطولة وكأس إنجلترا.

وسجل النرويجي هذا الموسم سبعة أهداف في ثماني مباريات.

لكن التحليل يظهر أنه أهدر 12 فرصة، 9 من بينها في آخر مباراتين ضد وست هام والنجم الأحمر الصربي.

وقال جوارديولا ساخراً قبل مواجهة نونتجهام فوريست اليوم السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "لن أنام الليلة".

وقال المدرب: "الفذ "حصل على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفاً حتى الآن، المهم أن يقول دوماً لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة".

أضاف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق : المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو أتواجد في المكان الخاطئ.

وقال :نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينج كثيراً، انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرب لكن لا تنتقدوا أبداً من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار.

واعترف جوارديولا أن لاعبه البالغ 23 عاماً لم يكن في لياقة مكتملة مطلع الموسم، لكن ذلك كان متوقعاً بعد إرهاقات الموسم الماضي كلا لم تكن لياقته كاملة.