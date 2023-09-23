السبت 23 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مجموعة الأهلي بدوري سيدات الطائرة

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

اسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز 2023/2024 للكرة الطائرة للموسم الجديد والتي أقيمت اليوم السبت في اللجنه الاولمبيه المصريه عن وقوع  طائرة سيدات الأهلي بالمجموعة الأولي .

 

 

وجاءت مجموعة الأهلي كالتالي:-

الأهلي حامل اللقب ضمن المجموعة الأولى ومعه وادي دجلة و الصيد و الشمس ودلفي و الاتحاد السكندري وأصحاب الجياد و الواي.

 

ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات اكرة الطائرة من الموسم الماضي.

 

نظام دور ال8 لالبطولة

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور ال 8 بنظام best of3.

كما اعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن أن موعد بداية الدوري سيكون 3 نوفمبر المقبل على ان يواجه  فريق الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في أولى مبارياته مع فريق .

وحدد اتحاد الطائرة يومي الاثنين والجمعه من كل أسبوع موعدا لإقامة مباريات الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعتين لخوض منافسات الدوري الممتاز.

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