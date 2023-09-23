مجموعة الأهلي بدوري سيدات الطائرة

اسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز 2023/2024 للكرة الطائرة للموسم الجديد والتي أقيمت اليوم السبت في اللجنه الاولمبيه المصريه عن وقوع طائرة سيدات الأهلي بالمجموعة الأولي .

وجاءت مجموعة الأهلي كالتالي:-

الأهلي حامل اللقب ضمن المجموعة الأولى ومعه وادي دجلة و الصيد و الشمس ودلفي و الاتحاد السكندري وأصحاب الجياد و الواي.

ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات اكرة الطائرة من الموسم الماضي.

نظام دور ال8 لالبطولة

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إقامة المباريات بداية من دور ال 8 بنظام best of3.

كما اعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن أن موعد بداية الدوري سيكون 3 نوفمبر المقبل على ان يواجه فريق الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في أولى مبارياته مع فريق .

وحدد اتحاد الطائرة يومي الاثنين والجمعه من كل أسبوع موعدا لإقامة مباريات الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من المجموعتين لخوض منافسات الدوري الممتاز.