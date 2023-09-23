التحقيق مع متهمين بالإتجار في الحشيش

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على متهمين بالإتجار في المواد المخدرة حيث عثر مع الأول على وبحوزته 55 فرش كمية من مخدر الحشيش، ومع الثاني 10 فرش حشيش.

وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لكتابة تقرير مفصل عنها، كما طالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، محاولة تاجري مخدرات لترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائهم، بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 55 فرش كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، سلاح أبيض، وضبط عامل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 10 فرش حشيش وزنت كيلو جرام.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفي السابق نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الشرقية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة الشرقية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من نطاق دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.