حبس متهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

كان تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

