أنشيلوتي يكشف حقيقة إصابة بلينجهام قبل ديربي مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حقيقة إصابة اللاعب بلينجهام، وذلك قبل مباراة ديربي مدريد، والتي تجمع بين الريال و أتليتكو غدا الأحد.

وقال أنشيلوتي فيب المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " لم يكن بلينجهام مصابا، سيشارك ضد أتليتكو بشكل طبيعي".

وتابع أنشيلوتي: " ولو لم يتواجد بيلينجهام فلدي لاعب آخر ولقد اظهر الفريق قدرته على مواجهة الغيابات المهمة جيدا، وإن لم يتواجد جود معنا فلن نبكي فهناك شخص آخر سيحل محله ويفعل ذلك بشكل جيد".

موعد ريال مدريد و أتليتكو مدريد

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد غداً السبت، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.