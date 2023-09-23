نوران جوهر تنسحب من المشاركة ببطولة ساوث ويسترن للإسكواش لسبب قهري

قررت المصرية نوران جوهر لاعبة الإسكواش و المصنفة الثانية علي العالم في اللعبة، الإنسحاب من بطولة ساوث ويسترن للإسكواش المقرر إنطلاقها يوم الأربعاء المقبل الموفقف 27 سبتمبر.

سبب إنسحاب نوران جوهر منت بطولة ساوث ويسترن

وأكد الموقع الرسمي لرابطة محترفي الإسكواش إن اللاعبة المصرية نوران جوهراضطرت للانسحاب من البطولة بسبب الإصابة التي تعاني منها ، وبذلك لن تتمكن اللاعبة من الدفاع عن لقبها في البطولة التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.

و توجت نوران جوهر بلقب بطولة ساوث ويسترن العام الماضي بعد تغلبها على منافستها المصرية نور الطيب المصنفة الثامنة عالميًا في المباراة النهائية.

وستكون اللاعبة المصرية نور الطيب هي المصنفة الأولى للحدث وذلك بعد خروج مبكر مخيب للآمال في بطولة قطر كلاسيك بالدوحة، حيث ستكون الطيب عازمة على التعويض في أول حدث ذهبي للسيدات في الموسم الجديد.