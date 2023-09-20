سبب منع التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تشهد استخدام التصويت الإلكتروني، مثلما كان ينتظر البعض، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن أنها لن تستخدم التصويت الإلكتروني نهائيًا خلال الفترة الانتخابات المقبلة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن عدم استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية أمر مميز، حتى لا يتم استغلاله في نشر العديد من الشائعات المختلفة خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الانتخابات الأمريكية شهدت جدلًا كبيرًا بسبب التصويت الإلكتروني فيها.

التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل في الدستور

ولفت أحمد موسى، إلى أن استخدام التصويت الإلكتروني في مصر غير مسموح به، لأن التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل في الدستور في الفترة المقبلة، ومصر لن تقوم بأي تعديلات في الدستور خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل عديدة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن مصر لديها ثقة كبيرة في القضاء، والذي يعطي ضمانات وحياد ونزاهة كبيرة في الانتخابات الرئاسية.