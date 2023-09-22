500 جنيه.. غرامة مالية للمتخلفين عن الانتخابات الرئاسية

يترقب الكثير من المواطنين بدء الانتخابات الرئاسية فمن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة يوم الإثنين المقبل قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات.

عقوبة التخلف عن الانتخابات

وفي وقت سابق حدد قانون تنظيم الانتخابات عقوبة من يتخلف عن التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بغير عذر، حيث قرر غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه، للمواطن المقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت في العملية الإنتخابية.

جدير بالذكر أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي ستعلن عنه الهيئة يوم الإثنين المقبل؛ يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.