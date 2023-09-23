الإيقاع بعنصر إجرامي بالقليوبية وبحوزته كمية من المواد المخدرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

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فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر) بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته أسلحة نارية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس- بندقية آلية - خزينةوعدد من الطلقاتالنارية –مبلغ مالى- 2 ميزان حساس).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلاتالبيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.