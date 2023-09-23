إطلاق كرسي الإيسيسكو للهندسة المستدامة في الجامعة الإسلامية

عقد المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، الذي تتولى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أمانته العامة، اجتماعه الثامن عشر في الدوحة، لمناقشة جدول أعمال ومشاريع القرارات والوثائق التي سيتم تقديمها إلى المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده الإيسيسكو وتستضيفه دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة القطرية يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.

واستهلت أعمال الاجتماع بكلمة الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو، استعرض خلالها مجهودات المنظمة في دعم العمل الثقافي في ظل رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية، عبر تنفيذ برامج ومشاريع مبتكرة بدولها الأعضاء، ومنها: مختبر الإيسيسكو الدولي "الثقافة من أجل إعادة التفكير في العالم"، وشبكة كراسي الإيسيسكو الدولية للفكر والتراث والآداب والفنون.

عقب ذلك تم اعتماد تشكيل مكتب المجلس الجديد في دورته المقبلة التي تمتد على مدار عامي 2024 – 2025، حيث تسلمت قطر الرئاسة من تونس، التي ستتولى المقرر، فيما أصبحت أوزبكستان وأوغندا نائبين للرئيس، عن المنطقتين الآسيوية والإفريقية.

وفي كلمته بعد تسلم قطر رئاسة المجلس دعا الدكتور غانم بن مبارك العلي، الوكيل المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة القطرية، الدول الأعضاء إلى العمل معا ليكون هذا الاجتماع، والمؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي انطلاقة حقيقية للعمل الثقافي المشترك، مؤكدا أن الثقافة صمام أمان وطني، فضلا على أنها خيار استراتيجي لشعوبنا كي تحقق تنميتها المستدامة.

وتلت الجلسة الافتتاحية للمجلس جلسات العمل، التي شهدت مناقشة عدد من التقارير التنفيذية والوثائق، والتي سيتم تقديمها خلال الدورة الثانية عشر من مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، ومنها تقرير إنجازات الإيسيسكو في المجال الثقافي، وتقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي، ووثيقة المبادئ التوجيهية للسياسات الثقافية، ومؤشرات التنمية المستدامة في عالم متحول، بالإضافة إلى تقرير حول نجاح أنشطة الاحتفاء بالدوحة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وثائق تطوير برنامج الإيسيسكو

كما شهد الاجتماع استعراض وثائق تطوير برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والخطوط العريضة لبرنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي، واختتم المجلس أعماله باعتماد التقرير الختامي للاجتماع، وجدول أعمال المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي.

يذكر أن المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي تأسس بقرار من المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة عام 1988، ويعمل على تنفيذ الاستراتيجيات الثقافية للعالم الإسلامي، ودراسة خطط العمل والمواثيق والمشاريع الثقافية المقدمة من الإيسيسكو، واعتماد الوثائق والتقارير المقرر عرضها على اجتماعات مؤتمر وزراء الثقافة بالعالم الإسلامي، وجدول أعمال المؤتمر والمؤتمرات الكبرى المتخصصة ذات الصلة.

