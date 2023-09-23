بايرن ميونخ يفرض سيطرته على نتائج المواجاهات المباشرة مع بوخوم

قبل مباراة اليوم بالدوري الألماني

سيكون بايرن ميونخ على موعد مع محاولة جديدة للحفاظ على قمة البوندزليجا عندما يستضيف بوخوم في الجولة الخامسة على ملعب اليانز ارينا .

بايرن ميونخ الذي يتصدر الدوري الألماني بعشر نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل في الجولة الرابعة امام شريكه في صدارة الدوري بايرليفركوزن يواجه بوخوم وهو منتشي بفوزه الهام مساء الاربعاء على مانشيستر يونايتد في دوري أبطال أوربا و بعد عرض كبير اثبت فيه بايرن ميونخ كالعادة انه احد الفرق التي ستنافس هذا العام بقوة على لقب دوري الأبطال .

في المقابل فأن بوخوم الذي غابت عنه الانتصارات في الجولات الاربعة الاولى بثلاثة تعادلات وهزيمة كان اخرها التعادل مع انتراخت فرانكفورت في الجولة الرابعة سيكون عليه محاولة تحقيق واحدة من كبرى المفاجات بالعودة بنتيجة إيجابية من ميونخ والا فإنه سيدخل مبكرا في منطقة الصراع من اجل البقاء في الدوري الألماني.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ مع بوخوم

التقى بايرن ميونخ مع بوخوم في ٧٤ مباراة عبر تاريخهما في الدوري الألماني فاز الفريق البافاري في ٥١ مباراة وتعادلا في ١٥ مباراة وفاز بوخوم في ثمان مباريات وسجل بايرن ميونخ ١٨٩ هدف بينما سجل بوخوم ٧٦ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بايرن ميونخ فقد كام التفوق فيها كاسحا لاصحاب الملعب حيث لعب الفريقين ٣٥ مباراة فاز بايرن ميونخ في ٢٦ مباراة وتعادلا في ثمان مباريات بينما فاز بوخوم في مباراة واحدة وسجل بايرن ميونخ ١٠٥ هدف فيما استقبلت شباكه ٣٢ هدف من مهاجمي بوخوم .

سجل المباريات العشر الأخيرة بين بايرن ميونخ وبوخوم

١٢ ديسمبر ٢٠٠٩ بوخوم - بايرن ميونخ : ١ / ٥

١ مايو ٢٠١٠ بايرن ميونخ - بوخوم : ٣ / ١

٢٠ ديسمبر ٢٠١١ بوخوم - بايرن ميونخ : ١ / ٢

٢٣ يناير ٢٠١٥ بوخوم - بايرن ميونخ : ١ / ٥

١٠ فبراير ٢٠١٦ بوخوم - بايرن ميونخ: ٠ / ٣

٢٩ اكتوبر ٢٠١٩ بوخوم - بايرن ميونخ: ١ / ٢

١٨ سبتمبر ٢٠٢١ بايرن ميونخ - بوخوم : ٧ / ٠

١٢ فبراير ٢٠٢٢ بوخوم - بايرن ميونخ : ٤ / ٢

٢١ اغسطس ٢٠٢٢ بوخوم - بايرن ميونخ : ٠ / ٧

١١ فبراير ٢٠٢٣ بايرن ميونخ - بوخوم : ٣ / ٠