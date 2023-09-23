السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بعد انهياره.. النيابة تعاين موقع عقار حوض الدباس بالقليوبية

جانب من معاينة النيابة
جانب من معاينة النيابة

أجرت النيابة الإدارية بالخانكة معاينةً لموقع العقار الكائن بحوض "الدباس" الغربي بقرية "عرب العيايدة" التابعة لمدينة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، والذي حدث له انهيار داخلي مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.

انهيار عقار

وترأَسَ المستشار رأفت الكمَّار مدير النيابة الإدارية بالخانكة  فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من:  عبد اللطيف السمَّان  رئيس النيابة، أحمد مسعد وا  مصطفى ممدوح وكيلي النيابة، الذين قاموا بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة له، وذلك بحضور كلٍ من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورئيس الوحدة المحلية "بعرب العيايدة"، وقوة من الحماية المدنية وأخرى من مركز شرطة الخانكة.

هذا وقد تبين من المعاينة: أن العقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية متكررة، وأنه مشيد بداخل الكتلة السكنية القديمة بالقرية بدون ترخيص وذلك قبل العمل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وأنه أثناء قيام عدد من المواطنين من قاطني العقار بالحفر داخل إحدى غرف المنزل وتنصيبهم دعامات خشبية وسقالات لهذا الغرض، وحال وصولهم بالحفر لعمق يقارب الستة أمتار، انهارت الدعامات الخشبية؛ مما أدى إلى انهيار وتساقط كميات من الرمال والأتربة وهو ما أسفر عن مصرع ثلاثة من المواطنين القائمين بالحفر.

وتولت النيابة الإدارية بالخانكة التحقيق، وقرر  عبد اللطيف السمان  رئيس النيابة ب تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الخانكة بإجراء المعاينة الفنية وبيان مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية من عدمه، وكذا بيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات الملاصقة له، وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية في هذا الصدد، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة،وجاري استكمال التحقيقات.

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