برلماني: توجيهات السيسي بتعميق التصنيع المحلي ينعكس على دعم وتطوير جميع القطاعات

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة المصرية، ينعكس على التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، الصناعة المصرية بمثابة قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعزيز العمل على ترسيخ القيمة المضافة في الصناعة المصرية وذلك من خلال زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وأن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويزيد قدراته التنافسية إقليميا وعالميا.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي مما يحقق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن توطين الصناعة سيعمل على تعزيز فرص العمل والارتقاء بأوضاع ملايين العمال الموجودين فيه.

وشدد النائب زكي عباس، على ضرورة زيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها وتحديث خطوط الإنتاج بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.