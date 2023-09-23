السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الموسيقار طارق عباس يحيي احتفالية جامعة القاهرة عن سيد درويش غدًا

الموسيقار طارق عباس
الموسيقار طارق عباس

ينظم مركز اللغة والثقافة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة أمسية غنائية مساء غدا الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر بالمركز لإحياء الذكرى المئوية لفنان الشعب سيد درويش.

يقدم الأمسية الملحن الكبير الفنان الدكتور طارق عباس، ويعقب الحفل حوارا حول أعال سيد درويش العظيمة يديره الدكتور أحمد عمار مدير المركز.

يعرض الحفل لروائع سيد درويش الوطنية والشعبية مثل قوم يا مصري، ونشيد بلادي، وأهو دا اللي صار، وكثير من نوادره الرائعة، في إطار إحتفالات مصر بمرور مئة عام على رحيل الفنان الكبير.

وولد سيد درويش سنة 1892 في الإسكندرية وعمل بالغناء وسافر إلى الشام وعاد ليعمل في التلحين لكافة الفرق المسرحية في مصر، ولمع صيته إبان ثورة 1919 لقيامه بتأليف وتلحين وغناء أغاني للثورة ولزعيمها سعد زغلول، ورحل شابا في الواحدة والثلاثين من عمره، سنة 1923.

ويعد طارق عباس واحد من الموسيقيين المتميزين المهتمين بالتراث والأغاني الوطنية، وعمل لعدة سنوات في تدريس اللغة العربية لغير العرب من خلال الموسيقى، وأسس فرقة فنية حملت ام "ونس" قدمت كثير من الأغاني الناجحة التي فازت بجوائز رفيعة، وهو كاتب في الصحف، وله كثير من الكتب.

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