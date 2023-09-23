السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المؤبد لمُتهمٍ بالإتجحار في المُخدرات بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المؤبد غيابياً، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمبلغ المالي، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الحليم والمستشار محمد عبد العزيز، وسكرتير المحكمة فايز القطعاني.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 26550 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، الي قيام المتهم " م.ع.ع" صاحب محل عجل بالاتجار في المواد المخدرة ،انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده ،و أبصرته محرزا علبة سجائر يناول أحد عملائه منها قطعة بنية لمخدر الحشيش، مقابل مبلغ مالي ، فتم ضبطه والعلبة خاصته، ولاذا العميل بالفرار، وفضها عثر بداخلها على عدد 11 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي ،وبمواجهتة أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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