السجن 3 سنوات مع الشغل لمتهمة انتحلت حساب رئيس محكمة جنايات المنصورة

راسلت مواطنا مصريا بالكويت لابتزازه ماليا

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم بحبس متهمة 3 سنوات مع الشغل وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية لاتهامها بانتحال حساب المستشار بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة بهدف تهديد مواطن مصري يعمل بالكويت لابتزازه ماليا .

حساب مزور

وقد بدأت الواقعة خلال شهر يوليو الماضي بقيام سيدة مصرية بتهديد مواطن مصري يعمل بالكويت لابتزازه ماليا ثم اصطنعت حسابا على تطبيق واتس آب نسبته زورا للقاضي بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة وأخذت تراسل منه الشخص ذاته ليستجيب لطلباتها.

تهديد وابتزاز

وتشكك المجني عليه الواقع تحت تهديد الابتزاز في الأمر وتحدث مع عدد من المصريين في الكويت مستبعدا أن يكون القاضي المذكور هو الذي رآه في المحاكمة الشهيرة في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

مستخدم الخط

وتواصل أحد المصريين مع المستشار المري الذي أبلغ السلطات المصرية عن الواقعة وعلى الفور قامت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات برصد الحساب المزور وتحديد نطاق استخدامه ورصدت مستخدم الخط فتبين أنه يخص المتهمة دعاء عادل نفادي والتي تقيم في منطقة الحوامدية بالجيزة وبعد تقنين الإجراءات أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطها وإحضارها وحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق وقدمتها للمحاكمة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1116 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم.

أديب القضاة

يذكر أن المستشار بهاء الدين المري ، الذى أطلق عليه البعض لقب "أديب القضاة"، وهو القاضي الذي أصدر حكمه على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف في الحادث المشهور الذي وقع العام الماضي أمام جامعة المنصورة

بدأ حياته وكيلا للنائب العام فى الثمانينات، ثم معاونا للنيابة العامة فى منوف ثم مديرا، وعمل قاضيا بمحكمة الإسكندرية الاستئنافية، ثم رئيسا لنيابة الدخيلة وغرب الإسكندرية وكفر الشيخ الكلية، عمل مستشارا فرئيسا في محاكم الجنايات بعدد من المحافظات.

وقد اعتبر النقاد والأدباء المستشار بهاء الدين المري أديبا من كُتاب الأدب القضائي والذى افتقدته الساحة الأدبية، منذ مؤلفات ‏توفيق الحكيم، وأطلقوا عليه أديب القضاة وقاضي الأدباء.

المستشار بهاء المري خلال أحد جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف