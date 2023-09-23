دماء على سجادة الصلاة.. أسرة الحاجة "زغلولة" تروي تفاصيل إنهاء حياتها بأوسيم (فيديو)

داخل أحد الشوارع الضيقة في منطقة برطس بأوسيم، تظهر إضاءة خافته من منزل صغير، تقطنه سيدة مسنة، سلمت مسامعها إلى راديو في غرفتها تنتظر المذيع أن يصدح بـ حان الآن موعد أذان العشاء، للتهرول إلى الصلاة.

تنطق بها المذيع، وتحركت الحاجة زغلولة إلى الحمام للتضوء، وفي الخلفية كان هناك بلطجي قرر التخلص من السيدة وإنهاء حياتها ليظفر بالمصوغات الذهبية التي ترديها.

بدأت في الوضاء ووقف المتهم خلفها، وأنهال عليها بعصا خشبية على رأسها، وكسر زراعها ليخطف ما في ذراعها من حلي، واختلطت دمائها بماء وضوءها، وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

انتقل "الوفد"، إلى مسرح الجريمة والتقينا بأسرة المجني عليها، وتقول أم حازم، وابنة المجني عليها، ازور أمي من حين لآخر، أقضي لها بعض شأنها، وأساعدها في أمور استعصت عليها، في اليوم الموعود، وجدت البيت مظلم، فتحت الباب فإذ بوالدتي ملقاة على ظهرها أمام باب الحمام، وأرضية المنزل اكتست بدمائها.

الحاجة زغلولة في حفل زفاف حفيدها

صرخة خرجت مني أتت بالجيران، قبل دخولي في نوبة بكاء هيستيري، وتكمل من ابنة الحاجة زغلولة، ساعدني الجيران في نقلها إلى غرفة نومها، واستدعينا الطبيب، لفحص أمي وفلذة كبدي.

كانت المصيبة عندما وجدنا المشغولات الذهبية التي تردتيها في يديها وأذنه والتي تقدر بـ 200 ألف جنيه، غير موجودة، وكسور في الجمجمة، وكدمات في الوجه وذراع مكسور.

الأسرة تطالب بالقصاص

ويقول حازم حفيد الحاجة زغلولة، أبلغنا الشرطة، بمقتل أمي الثانية، ووصلت الأجهزة الأمنية على الفور، والتي نجحت في ضبط المتهم وهو أحد جيراننا، شاب يدعى "عمرو" شهرته القصاص.

الحاجة زغولة - الضحية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بمقتل سيدة مسنة وسرقة ذهبها في أوسيم، وبالانتقال والفحص تبين وفاة الحاجة زغلولة 70 سنة، على يد أحد جيرانها.

الحاجة زغلولة في حفل زفاف حفيدها

ونجح رجال المباحث، في ضبط المتهم و 4 آخرين بينهم شقيقته ونجلها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم اعترف بتسلله لداخل المنزل عن طريق الأسطح مستغلا قربها من بعضها وأنه جارها وعلى علم بعيشها بمفردها ولا يتواجد أحد معها يمكنه التصدى له، وأنها تملك مصوغات ذهبية بقيمة 200 ألف جنيه.

محرر الوفد وأسرة الحاجة زغلولة المجني عليها

وتابع المتهم أنه مدمن مواد مخدرة "آيس" ومؤخرا يمر بأزمة مالية، وبعد تفكير طويل هداه عقله إلى سرقة جارته "الحاجة زغلولة": لعلمه باحتفاظها بمشغولات ذهبية، وأقر أنه تسلل خلسة مستغلا انقطاع الكهرباء بعد العشاء إلى الداخل وانتظرها حال توجهها إلى الحمام للوضوء لصلاة الفجر واعتدى عليها بكرسى خشبى على رأسها، حتى تأكد من مفارقتها الحياة وراح يبحث عن ممتلكاتها واستولى على بعض المشغولات الذهبية وفر هاربا وتركها صريعة على الأرض.