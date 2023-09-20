المتهم بإنهاء حياة مسنة أوسيم يمثل الجريمة أمام جهات التحقيق

اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، المتهم بإنهاء حياة سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية في منطقة أوسيم، لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهم الجريمة أمام فريق النيابة العامة.

تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بالعثور على جثمان (والدتها – مقيمة بذات العنوان) داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرا لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها، وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب باستخدام "كرسى خشب" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها وقام بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

كما أضاف المذكور باستعانته (بشقيقته ونجلها سائق مركبة "توك توك" ، له معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة المركز) للتصرف فى المسروقات "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ(3 أشخاص "سيئى النية" - مقيمون بدائرة المركز ) تم ضبطهم، وكذا ضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفاة عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط

لقي عامل حتفه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثمانه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوفاة أحد الأشخاص انهارت عليه حفرة في قرية بالعياط.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لانتشال جثمانه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

القبض على المتهمين بإنهاء حياة موظف سابق بسفارة عربية في العجوزة



نجحت الأجهزة الأمنية في أقل من 24 ساعة في ضبط المتهمين بقتل موظف سابق بإحدى السفارات العربية، وتبين أن خادمة تربطها به علاقة بالضحية، وسائق على معرفة بها وراء الجريمة، وتم ضبطهما.

كشفت التحقيقات أنه تبلغ بتاريخ 18 الجارى لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (محامى - مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة) بغياب موكله (موظف سابق بإحدى السفارات العربية "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم).

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملة نظافة ، سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثانى (قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه) وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهة الثانى أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تم ضبطه".. وتم ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

