بيونسيه تتألق بفستان شفاف من توقيع جورج حقيبة استغرق عمله 310 ساعات (صور)

خطفت النجمة الأمريكية بيونسيه عدسات الصحافة والإعلام أثناء حفلاتها الغنائية العالمية Renaissance؛ بإطلالتها الساحرة.

النجمة الأمريكية بيونسيه

وتألقت بيونسيه كالنجمة المضيئة في السماء، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لصيحة الكب، حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حقيبة الذي أستغرق في تصميمه ما يقرب من 310 ساعات متواصلة، الفستان صمم من قماش الساتان الفاخر المطرز بالكامل بحبّات السوارفسكي والمزين بالريش؛ لتكن محط أهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة.

النجمة الأمريكية بيونسيه

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة وزينتة بطرحة طويلة مصممة من نفس قماش الفستان لتزيد من جمالها ووضعت لمسات هادئة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

النجمة الأمريكية بيونسيه

بيونسيه

بيونسي جيزيل نولزكارتر من مواليد 4 سبتمبر، 1981، المعروفة باسم بيونسي. ولدت ونشأت في هيوستن بولاية تكساس، هي مغنية وممثلة أميركية حائزة على 32 جائزة غرامي وهي الشخص الأكثر فوزاً في تاريخ الجائزة من بين جميع الموسيقيين و الفنانين.غنت في مسابقات غناء ورقص مختلفة عندما كانت طفلة، أصبحت مشهورة في أواخر التسعينات كمغنية آر أند بي (رئيسية) للفرقة الغنائية النسائية دستنيز تشايلد. والتي أديرت من قِبل والدها ماثيو نولز، وأصبحت الفرقة واحدة من الأكثر مبيعاً في العالم من الفرق النسائية على الإطلاق. وقد شهد انفصال الفرقة المؤقت صدور ألبوم بيونسي الأول Dangerously in Love دانجيروسلي إن لوف (2003)، والذي أنشأها بأن تكون فنان منفرد ناجح في العالم؛ بيعت منه 16 مليون نسخة، حصل على خمسة جوائز غرامي وتضمن الأغاني التي وصلت إلى قمة الرسم البياني الأمريكي بيلبورد هوت 100 «كريزي إن لوف» و«بيبي بوي».

النجمة الأمريكية بيونسيه

بعد انفصال دستنيز تشايلد في 2005، أصدرت ألبومها الإستديو الثاني المنفرد بي دي (2006)، والذي تضمن الأغاني التي نجحت عالمياً «أيربليسبل» و«بيوتفل لاير». بيونسي معروفة في التمثيل أيضاً، مع أدائها الذي ترشح لجائزة جولدن جلوب في دريم قيرلز (2006). وأدوار بطولة أخرى في ذا بينك بانتر (2006) وأوبسيسد (2009). وتزوجت من مغني الراب جي-زي وتجسيدها للشخصية المغنية الراحلة إيتا جيمس في كاديلاك ريكوردز (2008) أثر على ألبومها الإستديو الثالث، آيم... ساشا فيرس (2008)، والذي شهد ولادة الشخصية البديلة ساشا فيرس وحصل الألبوم على ستة جوائز غرامي في 2010، بما في ذلك أغنية السنة لأغنية «سنقل ليديز (بوت آ رينق أون إت)». أخذت بيونسي إجازة من عالم الفن في عام 2010 وتولت إدارة حياتها المهنية، أصدرت ألبومها الإستديو الرابع 4 (2011) الذي كان يحتوي على نبرة ناضجة أكثر من ألبوماتها السابقة، واستكشفت موسيقى الفانك الذي كان في السبعينات مع هذا الألبوم، والبوب في الثمنينات والسول التسعينات، كما أن ألبوم '4' تسرب بشكل كامل قبل صدوره بشكل رسمي مما يجعل الألبوم أكثر ألبوم تم تحميله بشكل غير قانوني من قِبل فنانة أنثى، رغم تسريبه بيعت منه أكثر من 8 ملايين نسخة عالمياً ألبومها الإستديو الخامس، بيونسي (2013)، تلقى الألبوم على الكثير من المراجعات الإيجابية من نقاد الموسيقى وفضلوه على ألبوماتها السابقة بسبب نوع الألبوم المظلم، كما أن الألبوم تم صدوره بشكل مفاجئ وبيعت منه 828,773 نسخة عالمياً في أول ثلاث أيام من صدوره من دون أي ترويج مسبق.

النجمة الأمريكية بيونسيه

وحصلت على 23 جائزة غرامي وهي المرأة الأكثر ترشيحًا في تاريخ الجائزة، وهي أيضًا الفنانة الأكثر حصدًا في جوائز موسيقى فيديو MTV ، مع 24 فوزًا، وأكثر من 600 جائزة طوال حياتها المهنية التي امتدت 16 عاماً، وباعت أكثر من 200 مليون نسخة من الألبومات والأغاني المنفردة كفنان منفرد و60 مليون مع دستنيز تشايلد، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق. أعترفت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية بأن بيونسي أعلى فنان معتمد في أمريكا خلال العقد 2000s. في 2009، سميت بيلبورد بيونسي أعلى فنان راديو لهذا العقد، أعلى فنانة من عقد 2000s وفنان الألفية من قبل بيلبورد في عام 2011. في 2014، أدرجت تايم بيونسي واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

أعوامها الأولى

ولدت بيونسي في 4 سبتمبر 1981 في هيوستن، تكساس، وكان والدها ماثيو نولز يعمل مدير مبيعات في زيروكس وهي شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة المستندات، والتي تصنع وتبيع عدد من طابعات الألوان والأبيض والأسود، والأنظمة متعددة الوظائف، وآلات التصوير الضوئي، بالإضافة إلى خدمات استشارية ذات علاقة، أما والدتها تينا نولز فكانت صاحبة كوافير ومصففة شعر. بيونسيه يأتي من لقب أمها. ووالد بيونسي من أصول إفريقية، أما والدتها التي تسكن في لويزيانا فلها أصول إفريقية، وفرنسية، وهندية، وأيرلندية. وسولانج هي أخت بيونسي الصغيرة، وتعمل مغنية وهي من أقرباء جوزيف بروسارد حاكم أكاديا.

النجمة الأمريكية بيونسيه

حصلت بيونسي على تعليمها الابتدائي في مدرسة القديس ماري التي في فريدريكسبورغ (تكساس). وحصلت هناك أيضاً على دروس الرقص. وقد اكتشف دارلاتا جونسون مدرس الرقص لبيونسي موهبتها الغنائية عندما بدأت في همهمة تلحين أغنية بصوتها (إحدى الأغنيات)، وقد ضغط عليها حتى تكمل الأغنية. وقد فازت بيونسي في مسابقة للغناء وأداء الصوت عندما كانت في السابعة من عمرها، وباقي المشتركين في الخامسة عشر، والسادسة عشر. وقد قامت بغناء أغنية تخيل للمغن والشاعر وعازف جيتار فرقة البيتلز جون لينون. وهي أغنية تصف عالمًا مثاليًا تتحقق فيه المساواة والسلام بين بني البشر. الأغنية من كلمات جون لينون ومن إخراج فيل سبيكتور. وقد صدرت لأول مرة عام-1971 كجزء من ألبوم إيماجين. وتعد الأغنية واحدة من أفضل الأغاني وأكثرها شيوعًا، وفي عام 2004 حلت في المرتبة الثالثة على قائمة رولينغ ستون لأفضل خمسمائة أغنية في التاريخ. وفي خريف عام 1990، وتنضم بيونسي إلى مدرسة باركر الابتدائية للموسيقى في هيوستن، تكساس. وبعد ذلك ذهبت إلى مدرسة أليف السيك، الثانوية للفنون المسرحية والفنون البصرية. بالإضافة إلى قضائها سنتين كاملتين في مدرسة الكنيسة الميثودية المتحدة St. John's.

النجمة الأمريكية بيونسيه

وتقابلت بيونسي وصديقة طفولتها كيلي رولاند مع لا تفيا روبرسون في انتخابات مجموعات التسلية والترفيه التي تكونت من تجمع فتيات في عمر الثمانية. وقاموا بإنشاء مجموعة مع ثلاث فتيات آخريات وأسسوها بعنوان فتاة التيمي وقاموا بالرقص وغناء الراب في نطاق مسابقة المواهب في هيوستن. وبعد الإطلاع على المجموعة قام آرنى فراجير منتج R&B بإحضار الفتيات إلى الإستوديو في شمال كاليفورنيا، وفي ذلك الوقت شاركوا في مسابقة (البحث عن نجم) أكبر مسابقة مواهب عُرضت على شاشة التلفاز. وقامت بيونسي بأداء أغنية في مسابقة فتاة التيمي ولكنها لم تفز. وفي عام 1995 غادر والد بيونسي إدارة المجموعة. ونتيجة لذلك فقد حدّ دخل عائلة بيونسي واضطر كل من والدها ووالدتها الانتقال إلى شقق منفصلة. وانخفض مستوى مجموعة ماثيو المبتكر إلى الترتيب الرابع واستمرت هذه المجموعة في الظهور على المسرح وحتى من قبل ظهور مجموعة الفتيات R&B المعروفين. وقامت هذه المجموعة بعقد إتفاقية مع إلكترا للتسجيلات في عام 1995 وبعد وقت لاحق من هذه الإتفاقية تم إنهاؤها من قبل الشركة، وأدى هذا الحدث إلى زيادة التوتر في العائلة وانفصل والديّ بيونسي. وفي الخامس من شهر أكتوبر عام 1995 قامت الشعبية الترفيهية صاحبة دويني ويغينز بعقد إتفاقية مع الفتيات. وفي عام 1996 بدأت المجموعة بتسجيل ألبومها الأول في إطار الإتفاقية والذي قام بإنتاجه شركة سوني للموسيقى. وتوحدت أسرة نولز من جديد وبعد فترة ما وقعت الفتيات إتفاقية جديدة مع كولومبيا للتسجيلات.