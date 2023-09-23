إجتماع لمجلس أمناء مستشفي حميات قنا

عقد مجلس أمناء مستشفي حميات قنا، إجتماعه الدوري لمناقشة خطة العمل بالمستشفي الفترة المقبلة، بهدف رفع مستوى الأداء لتقديم خدمات صحية ذات جدوى عالية تنال رضا المواطن القنائى.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية ومديري الإدارات المعنية بالمديرية والدكتور سيد الكاشف مدير حميات قنا وأعضاء مجلس أمناء المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد بدران أن إجتماع الأمناء قد أسفر إلي مناقشة العديد من الأمور والتي من أهمها :

* مناقشه مقترح تنظيم محاضرة علمية لأطباء المحافظة للتوعية والتعريف بحمى الضنك داخل مستشفى حميات قنا.

* مناقشة الطلب المقدم من رئيس قسم المناظير بالمستشفى لإصلاح أجهزة المناظير بالمستشفى.

* مناقشة الطلب المقدم من معاون المستشفى لشراء مطبوعات ونماذج طبية للأقسام المستشفي المختلفة.

* مناقشة الطلب المقدم من المدير المالي والإداري بالمستشفى لشراء أدوات مكتبية.

* مناقشة الطلب المقدم من مدير المعمل بالمستشفى لصرف مكافأة للعاملين بالمعمل ومقدمي التحاليل الطبية لمرضى فيروس الإلتهاب الكبدي الفيروسي (بي) .

* مناقشة الطلب المقدم من مسؤول الجودة بالمستشفى بعمل كسوة جلد للمراتب الخاصة بأسرة المرضى.

* مناقشة الطلب المقدم من مسؤول السباكة بالمستشفى لشراء أدوات سباكة وتركيبها.

* مناقشة الطلب المقدم من رئيس قسم المناظير نحو إستبدال وحده مناظير بينتاكس طبقا للإتفاقية مع هيئة الدواء الموحد مع تدبير الإعتمادات المالية لذلك.

* مناقشة الطلب المقدم من مركز المعلومات بالمستشفى لإستكمال الشبكة الداخلية بالمستشفى وتدعيمها بالإنترنت.

* مناقشة الطلب المقدم من معاون المستشفى لإستكمال شبكة الكاميرات بالمستشفى لحماية الممتلكات والحفاظ على المال العام.

* مناقشة الطلب المقدم من معاون المستشفى بتعلية سور المستشفى.

* مناقشة الطلب المقدم من مسؤول الحضور والإنصراف للتعاقد مع الشركة المسؤولة عن النظام الإلكتروني للتوقيع ونظام الموارد البشرية لعمل تعاقد صيانة لهذه الأنظمة.