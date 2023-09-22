يد الأهلي يلتقي الأوليمبي في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع فريق الأوليمبي، ضمن منافسات بطولة الدوري.



موعد مباراة يد الأهلي و الأوليمبي

من المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصر اليوم، وتستضيفها صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي إلى تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.



ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني محاضرة أخيرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة اليد



الأهلي مع الأوليمبي الساعة 4 مساءً.

أصحاب الجياد مع الترسانة السعة 6 مساءً.

الشمس مع الجزيرة الساعة 6 مساءً.

سموحة مع البنك الأهلي الساعة 6 مساءً.

الزهور مع طلائع الجيش الساعة 6 مساءً.

الزمالك مع الطيران الساعة 6:30 مساءً.

العبور مع سبورتنج الساعة 8 مساءً.

المعادي مع هليوبوليس الساعة 8 مساءً.

نظام دوري المحترفين لكرة اليد 2023-2024



- الدوري الجديد انطلق أول سبتمبر 2023 وينتهي في أبريل 2024، بمشاركة 16 فريق.

- تقام مباريات المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، ثم يتنافس الثمانية الأوائل على لقب بطل الدوري، ومن التاسع إلى السادس عشر المنافسة على البقاء في دوري المحترفين.



- المرحلة الثانية تقام بنظام دوري من دورين ذهابا وإيابا بين فرق كل مجموعة من المجموعتين، وبعد نهاية هذه المرحلة يلعب صاحبا المركز الأول والثاني الدور النهائي بنظام بلاي أوف 3 لتحديد البطل، بحيث يتوج الفريق الفائز بمباراتين من الثلاثة بلقب دوري المحترفين، وهو النظام المتبع في عدد من الدول الأوروبية، وأيضا بلاي أوف 3 بين الثالث والرابع لتحديد صاحب المركز الثالث، بينما يهبط أصحاب المراكز من الثالث عشر إلى السادس عشر مباشرة إلى الدوري الممتاز.