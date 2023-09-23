مدحت شلبي يعلق على تألق رونالدو أمام الأهلي: "جورجينيا عملاله كبسة برتغالي"

كشف المعلق المصري المخضرم مدحت شلبي، المنتقل حديثًا للتعليق على مباريات الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، أسباب تألق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر خلال مواجهة أهلي جدة بالأمس الجمعة.



وقال مدحت شلبي اثناء التعليق على مباراة النصر والاهلي : "رونالدو واضح انه متغدي أكلة حلوة أوي النهاردة عملهاله مراته جورجينا، عملاله كبسة برتغالي".

تفاصيل الفوز التاريخي للنصر على الأهلي

نجح النصر في صناعة التاريخ أمام أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاعت كتيبة البرتغالي كريستيانو رونالدو في كتابة التاريخ خلال مباراة اليوم، والتي انتهت بفوز العالمي برباعية مقابل ثلاثة، في المواجهة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة، حيث لأول مرة في تاريخ العالمي يسجل 4 أهداف في مرمى أهلي جدة بالدوري السعودي.

جاء التقدم في المباراة للنصر على أهلي جدة في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فقد أحرز رونالدو الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول.

بينما ضاعف تاليسكا النتيجة للعالمي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، من خلال رأسية مميزة سكنت شباك الفريق الأهلاوي.

بينما جاء هدف تقليص الفارق للأهلي عن طريق الإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة 30، لتكون النتيجة 2/1 لصالح النصر.

بينما عاد تاليسكا ليسجل الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ب 3/1.

فبما أحرز العالمي الهدف الرابع عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني من المباراة، وسجل فراس البركان الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 87.