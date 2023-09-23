وما زالت تستمر تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد المشاريع الفنية التي تهدف إلى اكتشاف وتأهيل الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية، على مسرح قصر ثقافة موط.

تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والمقام بقلب الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

وقد بدأت التدريبات مع المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، حيث تم وضع اللمسات الفنية الإخراجية وربط التدريبات الحركية والاستعراضية مع الأغاني.



بالإضافة إلى ذلك، تمت التدريبات الموسيقية مع المايسترو حسام حسني، الذي قام بمراجعة بعض الأغاني التي تم التدرب عليها، والتي تتنوع بين الأغاني الوطنية والتراثية والواحاتية والنوبية والصعيدية.

منذ انطلاقه حقق مشروع ابدأ حلمك نجاحًا كبيرًا بتدريب الشباب على مهارات التمثيل والإخراج والكتابة الدرامية. ويعتبر المشروع فرصة ممتازة للشباب الذين يرغبون في العمل في مجال الفنون المسرحية، حيث يستفيد المشاركون من تدريبات عملية وورش عمل مكثفة تعمل على تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم في هذا المجال.

ويسعى المشروع إلى اكتشاف وتدريب الممثلين الموهوبين وتزويدهم بالمهارات الضرورية للعمل في مجال الإعلام والفنون المسرحية، وتحقيق أحلامهم في هذا المجال. وبدورها، تسعى محافظة الوادي الجديد إلى دعم المشروع وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لنجاحه.

ويأمل المشروع في تحقيق العديد من الإنجازات في المستقبل القريب، من خلال تطوير مجالات العمل الدرامي والتمثيلي في الوادي الجديد وخلق فرص عمل للشباب في هذا المجال. وبهذا يسهم المشروع في تعزيز الثقافة والفنون في محافظة الوادي الجديد ونشرها على المستوى الوطني والدولي.

"ابدأ حلمك" يواصل التدريبات على مسرح قصر ثقافة موط

"ابدأ حلمك" يواصل التدريبات على مسرح قصر ثقافة موط

"ابدأ حلمك" يواصل التدريبات على مسرح قصر ثقافة موط

"ابدأ حلمك" يواصل التدريبات على مسرح قصر ثقافة موط