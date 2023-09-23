الغضب الجماهيري وأزمات النجوم يهددان استمرار خيسوس مع الهلال

يواجه المدرب البرتغالي خورخي خيسوس شبح الإقالة من تدريب الهلال السعودي في الأيام الأخيرة بعد النتائج المتواضعة التي أشعلت غضب الجماهير من جهة وأزمات النجوم من أخرى.

الهلال فقد صدارة الدوري السعودي في الجولة السابعة لصالح خصمه اتحاد جدة، بعد التعثر أمام ضمك، بجانب تعادله في انطلاقته الأسيوية أمام نافهابور الأوزبكي، ما أسهم في حالة غضب شديدة لدى جماهير الزعيم السعودي على منصات التواصل الاجتماعي وطالبت برحيل خيسوس عن القيادة الفنية، بعد تحميله تراجع المستوى والنتائج في الفترة الأخيرة.

وتراجع الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين ويعد هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى الأن في المسابقة،

أزمة النجوم

لم تكن النتائج وحدها هي التي تهدد استمرار خيسوس مع الهلال، بل ظهرت أزمة أخرى وهي علاقته بنجوم الفريق خلال مباراة ضمك الأخيرة، والتي بدورها عززت فرص رحيله عن تدريب الهلال، إذ التقطت عدسات الكاميرات استياء وتجاهل من جانب سافيتش ونيمار لتوجيهات المدرب البرتغالي، ما ينذر بأن أيامه باتت معدودة داخل قلعة الزعيم السعودي.

أسبوع مصيري

الأسبوع الحالي سيكون مصيري بنسبة كبيرة لتحديد موقف خيسوس مع الهلال، إذ في حالة تعثره مرة أخرى في المباراتين القادمتين، سيدفع إدارة النادي لإنهاء العلاقة التعاقدية واستقدام مدرب بحجم طموحات النادي والجماهير لإعتلاء منصات التتويج مرة أخرى بعد الغياب في الموسم الماضي عن البطولات الكبرى.

ويبدأ الهلال مشواره في كأس الملك السعودي، يوم الاثنين المقبل، مع فريق الجبلين الناشط في دوري "يلو"، وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، على أن يستأنف منافسات الدوري السعودي بمواجهة من العيار الثقيل أمام الشباب في قمة الجولة الثامنة، وذلك يوم الجمعة المقبل، لذا فإن خيسوس سيحتاج إلى تحقيق نتائج إيجابية في الأيام القليلة المقبلة لتهدئة الأوضاع داخل معسكر الزعيم.