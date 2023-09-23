فيدال يهاجم نجوم ميلان ونيوكاسل: "شعرت بالمرض"

شن التشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة السابق، هجومًا عنيفًا على لاعبي ميلان ونيوكاسل، بعدما لعبا الفريقين أول مباراة لهما بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2023/2024.



وكانت مباراة ميلان أمام نيوكاسل قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي شهدها ملعب "سان سيرو" معقل الفريق الإيطالي.

وأكد فيدال على أن فريقي ميلان ونيوكاسل قدما أسوأ أداء في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فيدال في تصريحات لأحد المنصات العالمية المهتمة بتحليل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "لاعبو ميلان ونيوكاسل جعلوني أشعر بالمرض".

وتابع: "لم أفهم حتى الآن أن نيوكاسل الذي أنهى الموسم الماضي في البريميرليج بالمركز الرابع ولكنهم لا يفعلون شيئا".

وتابع: "إنهم محظوظون فقط لأنهم يعرفون كيف يركضون وإلا فلن يكونوا متواجدين هنا".

بينما تطرق للحديث عن مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر، فقال: "كانت مملة كما هو الحال دائما".

بينما وجه انتقادات كبيرة للشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، حيث قال: "أعجبني فقط الشوط الثاني. في الشوط الأول كنت نائمًا".