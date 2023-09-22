آمال ماهر تتصدر الترند بعد طرحها أنا كويسة

آمال ماهر مطربة ذات حنجرة ذهبية تغرد بصوت قوي ومميز، غابت عن الساحة الفنية منذ سنوات بشكل مفاجئ وغريب واثار القلق بالوسط الفني وفي نفوس الجمهور العربي، تصدرت الترند اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات جوجل بعد عودتها من جديد.

وطرحت آمال ماهر بعد غيابها ميني ألبوم جديد، باسم "أنا كويسة"، ويضم 5 أغاني جديدة، وهم"أنا كويسة، صاحبة عمري، أنا الحب، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان"، وذلك على تطبيق سبوتيفاي.

كما تداول الكثيرون أغنية أنا كويسة والتي اعتبرها البعض رسالة منها للجمهور الذي طالما تسائل عن سبب اختفائها، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان أحمد سرور.

وتتضمن كلمات أغنية الآتي: «متخافوش يا ناس عليا، كله حلو وميه ميه، أيوة هي طبعا مش بسيطة، بس عادي مش قضية، أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، إن وسط الضحكة نازلة دمعة مني، أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة، ولو أهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة، خرجوني فسحوني الغوا عقلي واشغلوني، وإن فتحت السيرة تاني سكتوني، وقعة جامدة فيا هدت، علقة سخنة بس عدت، سقفولي أنا واللي زيي، اللي وقفت واللي سدت».

يذكر أن الجمهور انتظر منذ اختفاء آمال ماهر خروجها لتوضيح سبب غيابها واختفاؤها المفاجئ، وظهرت العديد من الشائعات، ومن بينها اختطافها وتعذيبها وتغيير ملامح وجهها، لكنها أطلت على الجمهور بعدها بفترة في مقطع فيديو منذ ما يزيد عن عام وطمأنت جمهورها، ولفتت آمال ماهر إلى أنها كانت مريضة ومصابة بـ كورونا وذلك سبب اختفائها.

وكان آخر ألبومات آمال ماهر في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" وضم 16 أغنية، لعدد كبير من الملحنين والشعراء والذي عادت به بعد غياب 4 سنوات، وفي 2020 طرحت أغنية عن عيد الحب بعنوان “ماتسبنيش”، وتم تصويرها في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي، كما قدمت في العام نفسه حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، ثم طرحت أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، كما قدمت تتر مسلسل "ليه لأ" 2020.