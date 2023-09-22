بإطلالة عربية.. جورجينا رودريجيز حديث السوشيال ميديا بسبب اليوم السعودي|سعر صادم للعباءة

انتشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لـ جورجينا رودريجيز، صديقة لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، أثناء احتفالها باليوم الوطني الـ 93 في المملكة العربية السعودية، والأمر الذي لفت أنظار الكثيرون هي إطلالتها والعباءة التي كانت ترتديها.

جورجينا رودريجيز

جورجيا رودريجيز وعباءة خضراء في اليوم الوطني السعودي

ظهرت جورجيا رودريجيز خلال الصور والمقاطع المنتشرة، وهي تتسوق من أحد المتاجر في الرياض، وترتدي عباءة لونها قريب من اللون الأخضر، كما ظهرت خلال إحدى الصور وهي تحمل علم المملكة العربية السعودية.

ولم يقتصر الأمر على التسوق فحسب، حيث ظهرت جورجينا وهي تتحدث العربية قائلة:" قهوة please"، وتشرب القهوة العربية، وكانت ممسكة بمبخرة وتستمتع برائحة البخور.

جورجينا رودريجيز

سعر عباءة جورجينا رودريجيز الخضراء

أثارت جورجينا رودريجيز جدلًا كبيرًا، حيث ظهرت في اليوم الوطني السعودي وهي ترتدي عباءة محتشمة باللون الأخضر، والأمر الذي جعل المتابعين يتغزلون في جمالها وإطلالتها البسيطة، وبلغ سعر العباءة 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 16 ألف جنيه مصري.

جورجينا رودريجيز

لم تكن هذه هي المرة الأولى

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر خلالها جورجينا رودريجيز، وهي ترتدي العباءة العربية، حيث ارتدتها لأول مرة في أحد ملاعب قطر أثناء فعاليات كأس العالم الماضي، وذلك أثناء استضافة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا لجورجينا وأبناء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء إحدى مباريات كأس العالم الذي أقيم في قطر.

جورجينا رودريجيز

والمرة الثانية التي اختارت جورجينا خلالها ارتداء العباءة كان أثناء حفل استقبال جماهير نادي النصر السعودي احتفالا بتعاقد النادي مع النجم العالمي، كريستيانو رونالدو، داخل ملعب مرسول بارك لنادي النصر السعودي في يناير الماضي.

جورجينا رودريجيز

اليوم الوطني السعودي 2023

الجدير بالذكر اليوم الوطني السعودي، هو الاحتفال الرسمي بتوحيد المملكة، وهو اليوم الذي أُصدر فيه المرسوم الملكي بواسطة الملك المؤسس عبد العزيز، بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وذلك في عام 1932.

وانطلقت فعاليات اليوم الوطني السعودي خلال الأيام الماضية، بعد إصدار الهوية الخاصة باليوم تحت شعار نحلم ونحقق، وهو الشعار الذي كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، فيما ينتظر الجميع انطلاق الفعاليات على أرض الواقع بشكلها المعتاد من بين الألعاب النارية والعروض الوطنية وغيرها من الاحتفالات.