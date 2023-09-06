جدل كبير حول عقد جورجينا رودريجيز في مهرجان فينيسيا| لن تصدق ثمنه

خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز حبيبة لاعب كرة القدم الشهير، كرستيانو رونالدو، أنظار الحاضرين في فى مهرجان السينمائي الدولي والتي تحرص دائمًا على التواجد به حيث تعد هذه المرة الخامسة لها للمشاركة في المهرجان.

جورجينا

إطلالة جورجينا رودريجيز في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

تحرص جورجينا رودريجيز، على خطف الأنظار نحوها بقوة، حيث ظهرت في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ80، بإطلالة ساحرة جعلت أعين الكاميرات تتجه إليها دون تفكير.

ارتدت جورجينا فستان أنيق، تميز بقصة الأوف شولدر، باللون الأحمر من شركة الأزياء العالمية «vetements»، وذو ذيل سمكة طويل، وكشف التصميم عن رشاقتها، مع ارتداءها قفازات طويلة باللون الأبيض، واعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي على الظهر.

جورجينا رودريجيز

ولم تقتصر الإطلالة على هذا فحسب، بل ارتدت عقدًا ماسيًا ضخمًا، تتدلى منه حلية باللون الأحمر، واكتفت به فلم ترتد في أذنيها أو يديها مجوهرات أخرى.

سعر عقد جورجينا رودريجيز الماسي

أثارت جورجينا رودريجيز حالة من الجدل والصدمة، ليس بسبب إطلالتها الجريئة في المهرجان، ولكن بسبب ارتداء عقد ماسى باهظ الثمن وهو الأمر الذى لفت الأنظار، وبعد البحث تبين أن سعر العقد يبلغ قيمته مليون جنيه استرليني، وعلى الفور تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وسط أشادات من المعجبين والمتابعين لها باختيارها الموفق دائمًا لإطلالتها.

جورجينا رودريجيز

جورجينا رودريجيز

انطلاق مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

أقيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ80، وسط أجواء عادية وباهتة وليست مفعمة بالزخم على شاكلة كل عام، وذلك بسبب خلو السجادة الحمراء من تواجد العديد من نجوم ونجمات العالم، لإضراب ممثلي هوليوود، الذي يمنعهم من المشاركة في أي فعاليات أو مهرجانات.

جورجينا رودريجيز

حقيقة انفصال جورجينا عن كريستيانو رونالدو

كانت جورجينا رودريجيز تحرص دائمًا على نشر صور لها برفقة عائلتها، طوال أشهر الصيف، إذ جاءت تلك اللحظات بعد فترة وجيزة من انتشار الشائعات حول تفكير الثنائي في الانفصال قبل أشهر قليلة.

وكان كشف تقرير تليفزيوني عرض عبر شبكة «CMTV» التلفزيونية البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو يمر بمشكلات كبيرة فيما يتعلق بعلاقته بشريكة حياته جورجينا رودريجيز.

جورجينا وكريستيانو

وكشف التقرير عن وجود خلافات بين لاعب كرة القدم وحبيبته، إذ قال طبيب نفسي برتغالي وخبير بلغة الجسد أيضًا يدعى «أيريس»، إن التطورات الأخيرة في حياة النجم البرتغالي، لا توحي بالاطمئنان، خاصة في عالم الرياضة وعلاقته الأسرية.

وحسب تصريحات خبير لغد الجسد للشبكة البرتغالية، فإن إشارات الجسد للثنائي تظهر مدى سوء العلاقة بينهما، لافتًا إلى أن رونالدو يعيش حالة نفسية سيئة، وابتعاده عن والدته خلال الآونة الأخيرة وهو ما أكد تلك التغيرات الطارئة عليه، إلى جانب أن تصرفاته الأخيرة، تشير إلى أن حياته الشخصية لا تمر بفترة جيدة، وربما لأنه بعيد عن والدته، ولم يكترث الثنائي لهذه الشائعات بل كانا حريصان على نشر الصور والاستمتاع بالعطلة الصيفية رفقة أبنائهما.