ليبيا تكشف عن حصيلة وفيات مُرعبة جديدة بسبب الإعصار دانيال

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "دانيال" في ليبيا، إلى 3753 وفاة، بحسب الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي محمد الجارح، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الجمعة.

وصرح "الجارح"، بأن حصيلة الوفيات بسبب الإعصار دانيال وصلت إلى 3753 وفاة، بعد انتشال 168 جثة، أمس الخميس.

وأشار المسئول الليبي، خلال مؤتمر صحفي من مدينة شحات، مساء اليوم، إلى وضع خطة للرعاية النفسية في المناطق المتضررة جراء الإعصار، وسيجري تشكيل مجموعة استشارية من عدد من الشخصيات؛ لتقديم الدعم للجنة العليًا للطوارئ.

وتحدث عن تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة، مؤكدًا أنها ستكون صوت المدينة خلال المرحلة المقبلة، وهي بديل عن المجلس البلدي المقال.

تحقيقات عاجلة في ليبيا بعد كارثة انهيار سدي درنة

أعلن النائب العام الليبي، "الصديق الصور"، فتح تحقيق عاجل في كارثة انهيار سدي درنة، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين، فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المُتضررة من الفيضانات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان أشار الصور إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين مؤكدًا أن تقارير كشفت وجود تشققات فيهما وحاجتهما للصيانة.

في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان أسامة حماد إن السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق.

وكانت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" تسببت في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرقي ليبيا مطلع الأسبوع الماضي. غمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.