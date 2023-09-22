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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ناقد رياضي يكشف سبب مشادة جهازي الزمالك وبيراميدز (فيديو)

مشادة جهازي الزمالك
مشادة جهازي الزمالك وبيراميدز

كشف محمد مطاوع، الناقد الرياضي، عن تفاصيل المشادة في مباراة الزمالك وبيراميدز، التي حدثت عقب إطلاق حكم مباراة الزمالك وبيراميدز صافرة النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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تدريبات تأهيلية خاصة لـ ثنائي الزمالك

وقال "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"،  اليوم الجمعة، إن المشادة التي حدثت بعد مباراة الزمالك وبيراميدز لم يكن السبب فيها إهدار محمد صبحي حارس الأبيض الوقت فقط لا غير، إذ أن المدرب المساعد لجيمي باتشيكو مدرب بيراميدز كان يعترض على التحكيم بشكل فج جدا حتى أثناء تقدم بيراميدز في النتيجة أمام نادي الزمالك.

المدرب المساعد لباتشيكو هو من بدأ الأزمة


وأضاف أن المدرب المساعد لباتشيكو بدأ اعتراضات قوية، وووجه إشارات للجهاز الفني لصفوف نادي الزمالك، وسط غضب كبير في الجهاز الفني لصفوف الفارس الأبيض خاصة في ضوء الأزمات الكبرى التي تشهدها القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

وتابع، أن المشادة بدأت بالضبط بعد إصابة عمر جابر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني، بعد إصابته بشد خفيف، وخلال توجه طبيب الزمالك للاعب لعلاجه، تحدث المدرب المساعد لبيراميدز بشكل غير لائق، إلا أن طبيب الزمالك رفض الرد وأشار له أنه يقوم بدوره فقط لا غير.

وأردف: " المدرب المساعد استمر بالاحتجاجات واستفز جهاز الزمالك مرة أخرى من خلال إشارات له، معقبا:"شرارة الأمر بدأت من المدرب المساعد لباتشيكو، ومن ثم أشعل الأمور، والزمالك أخطأ من خلال رد فعله إذ أن رد فعل جهاز الزمالك غير مسؤول واتحاد الكرة سيحول الأمر بالكامل إلى لجنة الانضباط خلال الفترة المقبلة، ومراقب المباراة سيحسم الأمر. 

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