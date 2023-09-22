أطفال أسيوط تستمع بأنشطة مكتبة مصر العامة

نظمت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ العامة أﺳﻴﻮط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية وتضمنت عروض سينما الأطفال بتنفيذ مينا ممدوح

تهدف هذه الفعالية إلى جذب اهتمام الأطفال وتشجيعهم على حضور الفعاليات الثقافية، إلى جانب تعزيز حبهم للسينما والترفيه الهادف. وقد تم اختيار أفلام مناسبة للأطفال من أجل تلبية اهتماماتهم وتعلمهم القيم الأخلاقية والتربوية.

تم تنظيم العروض في قاعات السينما الواقعة في فرع المكتبة العامة بأسيوط، وقد حضى الحدث بتفاعل إيجابي من قبل الأطفال وأولياء الأمور. حيث استمتعوا بمشاهدة الأفلام الترفيهية التي تحمل قصصًا مشوقة ومسلية للأطفال.

بالإضافة إلى عروض سينما الأطفال، شملت الفعاليات الثقافية والفنية أيضًا ورش عمل فنية وثقافية تشجع الأطفال على التعبير الفني وتنمية مواهبهم. وقد قدّمت هذه الورش عدة أنشطة مثل الرسم والتلوين وصناعة الحرف اليدوية، مما أسهم في إثراء مهاراتهم الفنية وقدراتهم التعبيرية.

تمثلت أهمية هذه الفعاليات في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز خيالهم وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بوقتهم بشكل مفيد ومسل معًا. كما تعزز هذه الفعاليات العلاقة بين الأطفال والثقافة، وتشجعهم على اكتشاف مواهبهم واهتماماتهم الفنية.

بهذه الطريقة، تساهم هذه الفعاليات في تنمية شخصية الأطفال وتعزز حسهم الثقافي والفني. وتعد إقامة مثل هذه الفعاليات بإشراف هاجر محروس وتنفيذ مينا ممدوح خطوة مهمة نحو تحفيز الشباب على ممارسة الفنون ونشر الثقافة بين الأجيال الصغيرة.

سينما الاطفال فى مكتبة مصر العامة اسيوط

سينما الاطفال فى مكتبة مصر العامة اسيوط