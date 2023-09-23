توقيع اتفاقية بين "آداب طنطا" ومؤسسة "نينغشيا" لتدريس اللغتين العربية والصينية

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بانه قد تم توقيع اتفاقية للتبادل العلمي والطلابي بين كلية الاداب بالجامعة ومؤسسة " نينغشيا " لتدريس اللغتين العربية والصينية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي بين دولة الصين والدول العربية بدورته السادسة بمدينة ينتشوان بمنطقة نينغشيا بدولة الصين خلال الفترة من 21 -24 سبتمبر ٢٠٢٣.

أضاف رئيس الجامعة أن هناك أولوية بالجامعة لتعزيز التعاون العلمى والاكاديمى مع الجامعات والمؤسسات الدولية لتاهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا ودعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ مشيرا الى ان الاتفاقية تؤهل الطلاب بعد تعلم اللغة الصينية لاستكمال دراستهم فى الجامعات بالصين.

أوضح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب أن الاتفاقية نصت على أن يقوم الجانب الصيني بتزويد كلية الآداب بجامعة طنطا بالبرامج التدريسية المتطورة وإعداد لائحة تتناسب مع متطلبات سوق العمل وتتم الدراسة بنظام الحضور الفعلي إلى جانب التعليم عن بعد، كما نصت الاتفاقية على تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتفوقين لاستكمال دراستهم باللغة الصينية بالجامعات الصينية، موضحا انه قام بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة نينغشيا بتكليف من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام الجامعات العربية والدكتور شريف صالح مدير إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلا عن الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات الصينية وممثلي الجامعات العربية، والسيدة وانغ جينهونغ نائب مدير مؤسسة كونتننتال هان فوغ، والسيدة تشانغ وانكي ان ممثل جامعة هاينان الطبية ، والسيدة ليو جيانغيان مدير معهد الدراسات الاجنبية ، والسيد تشانغ شيرونغ رئيس مجلس ادارةً مجموعة بيت الحكمة للتواصل الثقافي الدولي ، والدكتورة داريكا لاثابيهات جامعة دوراكيج بونديت في تايلاند ، والدكتور حيدر قاسم محمد الربيعي مدير جمعية الصداقة العراقية الصينية المركز الثقافي.