مرضى ارتفاع ضغط الدم والتهاب المعدة ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

حذرت أخصائية التغذية ماريات موخينا من مخاطر الشاي الأخضر على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتهاب المعدة وغيرها من المشاكل الصحية، في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر المشروب سلبا على حالة الجهاز الهضمي.

وأشارت في حديثها مع موسكفا 24، إلى أن شرب مثل هذا الشاي قد يزيد من حموضة المعدة، ويجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة، والذي تزداد فيه حموضة المعدة، ألا يشربوا الشاي الأخضر، وإلا ستتفاقم المشكلة.

في الوقت نفسه، قد تتفاقم أعراض حرقة المعدة والارتجاع الحمضي والعمليات التقرحية والتآكلية والالتهابات والألم، والشاي الأخضر يحتوي على الكثير من الكافيين الذي له تأثير منشط.

ونصح الطبيبة من يعاني من الأرق أو اضطرابات النوم ألا يشربه، بالإضافة إلى ذلك، فإن شربه يزيد من ضغط الدم - مرة أخرى بسبب ارتفاع نسبة الكافيين.