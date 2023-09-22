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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غرق طفلان في ترعتين بمركزي صدفا والغنايم بأسيوط

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين في ترعتين بمركزي الغنايم وصدفا التابعين لمحافظة اسيوط

وانتقل ضباط الامن والمباحث الجنائية لمركزي شرطة الغنايم وصدفا وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادثين، وتمكنت القوات بالتعاون مع الاهالي من انتشال جثة “إبراهيم ح.ع” 8 سنوات، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي، واخطرت النيابة العامة بالواقعة ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة

كما تم انتشال جثة "محمود ع. م" البالغ من العمر عامين من ترعة بمركز الغنايم، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي تحت تصرف النيابة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة.

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