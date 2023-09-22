حكاية "حبيبة" طالبة الثانوي بقليوب.. خرجت منذ 3 أيام للدرس ولم تعد

حبيبة طالبة في الصف الثاني الصناعي ، خرجت منذ 3أيام للدرس ولم تعد حتي الآن ، خرجت الطالبة للعلم ولم تعلم قدرها أنها لم تعد منزلها مرة أخري ، فيما تكثف مباحث قسم قليوب بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة منذ 3 أيام، حيث خرجت الفتاة للدرس ولم تصل ولم تعد حتى اليوم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



حكاية “حبيبة ” طالبة الثانوي بقليوب ..خرجت منذ 3أيام للدرس ولم تعد



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من عماد.ن، ومقيم منطقة سيدى عبدالرحمن بدائرة القسم، والد الطالبة حبيبة 17 سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي الصناعي، بقيام نجلته بالخروج من المنزل يوم الاثنين الماضى ذهابا للدرس ولم تعد حتى الآن، ولا توجد أي مشاكل أو خلافات، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، لكشف غموض الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تغيب طالب في شبين القناطر

سياق متصل، تكثف مباحث القليوبية من جهودها لكشف غموض تغيب طفل بالصف الأول الإعدادي في ظروف غامضة بقرية الحصافة، دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث خرج الطفل يوم 7 سبتمبر من الشهر الجاري، ولم يعد حتى الآن إلى منزله، وحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة جهودها للعثور عليه.



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من محمد شعبان بتغيب نجله الطفل ويدعى أحمد بالصف الأول الإعدادي عن المنزل منذ يوم 7 من الشهر الجاري، ولم يعد حتى الآن.

إصابة شخصين في حادث تصادم

وفي واقعة أخري ، أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية وتروسيكل أمام مدرسة الصنائع بالطريق الحر بنها المنصورة بمدينة كفر شكر وتم نقل المصابين في حالة خطيرة إلى مستشفى كفر شكر لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حادث تصادم أمام مدرسة الصنايع بطريق بنها المنصورة دائرة المركز

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتسيير الحركة المرورية بمنطقة الحادث لعدم تعطل مصالح المسافرين والمواطنين بالطريق.

وقد كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق