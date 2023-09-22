ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ العامة فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة تعليم الخط العربي للأطفال

عقدت ورشة لتعليم الخط العربي للأطفال، والتي ينفذها ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط، بالتعاون مع الفنانة إيمان وهبه وﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التعليمية المنظمة بواسطة ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط، بهدف تنمية مواهب الأطفال وتعزيز قدراتهم في مجال الفنون والخط العربي.

يتضمن برنامج الورشة عدة جلسات تعليمية مكثفة، تهدف إلى تعليم الأطفال فنون الخط العربي وتحفيز ابتكارهم الفني. يتعلم الطلاب خلال الورشة تقنيات الخط العربي الأساسية، وكيفية استخدام القلم والحبر بشكل صحيح، كما يتعرفون على مختلف أنواع الخطوط وأساليبها المختلفة.

تهتم الورشة بتقديم المهارات اللازمة لطلابها، وتشجيع الخطاطة الصغار على التعبير الفني وتطوير قدراتهم من خلال الخط العربي. تعتبر الورشة فرصة للأطفال للاستمتاع بالتعليم الممتع والإبداع، بجانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحسين تركيزهم ومهاراتهم الحركية.

تتعامل الورشة مع الأطفال في سن الروضة والتمهيدي، حيث تم تصميم المحتوى والتمارين بشكل يناسب قدراتهم ومستوى تفاهمهم. يتم تقديم المواد والأدوات اللازمة خلال الورشة، بالإضافة إلى توفير جميع المرافق والإجراءات اللازمة لتأمين بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

تعتبر ورشة تعليم الخط العربي للأطفال فرصة قيمة لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم الفنية من خلال التعلم التفاعلي والممتع. يتم تحفيز الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتنميتها من خلال هذه الفعالية التعليمية المميزة.

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة تعليم الخط العربي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة تعليم الخط العربي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تنظم ورشة تعليم الخط العربي للاطفال