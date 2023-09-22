اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة بأسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

قامت وحدة المطيعة المحلية في مركز ومدينة أسيوط بتنظيم زيارة للمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط للتثقيف الثقافي والتعليمي ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط، وقد تم تكريم الأشخاص الذين ساهموا في نجاح هذه الزيارة، بداية من حسني درويش رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ وﻣﺪﻳﻨﺔ اسيوط، ومحمد اسماعيل رئيس الوحدة المحلية بالمطيعة، ومحمود فتحي مسؤول وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة في المطيعة.

كما تم تكريم منى عبد المالك عباس مديرة وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز أسيوط، وسميرة شوقي خير مديرة وحدة حقوق الإنسان بمركز أسيوط ومحمد عبده رئيس المجلس القومى للسكان. ولقد تم شكرهم علي الجهود التي بذلوها في تنظيم هذه الفعالية الثقافية.

تعتبر المكتبة المتنقلة فكرة ممتازة للتواصل مع المجتمعات النائية والتي يصعب على سكانها الوصول إلى الموارد الثقافية والمعرفية بشكل مباشر. وقد لاقت هذه الزيارة إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من سكان القرية والمجتمعات المحيطة بها.

هدفت الزيارة إلى نشر الوعي الثقافي والتعليمي، وتعزيز التطوير الشخصي للأفراد وتطوير قدراتهم في مجال القراءة والكتابة. وقدمت المكتبة المتنقلة مجموعة واسعة من الكتب والمواد الثقافية المتنوعة لجميع الفئات العمرية. وقد استفاد الأطفال والشباب وكبار السن من هذه الزيارة بشكل كبير واستطاعوا الاستفادة من المادة المقدمة وطرح تساؤلاتهم وأفكارهم الخاصة.

تعكس هذه الزيارة حرص السلطات المحلية والمؤسسات الثقافية على تعزيز القراءة والتعلم في المناطق النائية، وتوفير فرص متساوية للجميع في الحصول على المعرفة والمعلومات. تأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود المستمرة لتحسين المستوى الثقافي والتعليمي في المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الثقافي والإبداعي للأفراد والمجتمعات.

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ المتنقلة لمكتبة مصر العامة اسيوط تزور الوحدة المحلية لقريه المطيعة