باحثة مصرية تفوز بالبرنامج الدولى لشباب العلماء «ماب»

أعلن الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، فوز الباحثة المصرية آية على مصطفى المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، بالمركز الأول للجائزة الدولية للعلماء الشبان.

وجاء فوز الباحثة المصرية بالجائزة التى يمنحها البرنامج الدولى لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوى، عن مشروع بحثى بعنوان «تقييم تأثير التغيرات المناخية المحتملة والاحترار العالمى على نبات الإبنيس الرعوى وانعكاس ذلك على المجتمعات البدوية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى لمصر: دراسة حالة بمحمية العُميد للمحيط الحيوى».

وأشار المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى أنه تم الإعلان عن هذه الجائزة من خلال اللجنة الوطنية فى شهر فبراير الماضى، موضحًا أنه يحق لكل دولة ترشيح اثنين من الباحثين فقط، وأن قيمة المنحة تبلغ خمسة آلاف دولار، وتمول من قبل مجلس التنسيق الدولى لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوى بمنظمة اليونسكو.

يذكر أن الهدف من الجائزة تشجيع شباب الباحثين على إجراء دراسات مقارنة فى مواقع أخرى داخل أو خارج بلدانهم، وتبادل المعلومات والخبرات بين جيل جديد من العلماء، وتعزيز وعى شباب الباحثين من العلماء بدور البحث العلمى فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة عند إجرائها فى محميات المحيط الحيوى.