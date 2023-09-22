جولة بحرية لنجوم مهرجان الغردقة لسينما الشباب
أجرى نجوم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى بجولة بحرية بدعوة من الخبير السياحي الدكتور محمد الشاعر.
شارك في الجولة النجوم حسين فهمي ومحمود حميدة و إلهام شاهين وسولاف فواخرجي وهاني سلامة وصفية العمري وأمير شاهين ومصطفى هريدي والكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان.
أبدي النجوم إعجابهم بالطبيعة البحرية الساحرة التي تتمتع بها مدينة الغردقة ومياهها الصافية.
حرص النجوم هاني سلامة وأمير شاهين ومصطفى هريدي والدكتور محمد الشاعر والسيناريست محمد الباسوسي على ممارسة رياضة الغوص في مياه البحر الأحمر.
الجولة جاءت عقب إنتهاء فعاليات اليوم الأول للمهرجان والتي تضمنت الي جانب العروض السينمائية ندوة تكريمية للنجم هاني سلامة وندوة عن سينما يوسف شاهين في عيون الشباب.