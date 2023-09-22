جولة بحرية لنجوم مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أجرى نجوم مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى بجولة بحرية بدعوة من الخبير السياحي الدكتور محمد الشاعر.



شارك في الجولة النجوم حسين فهمي ومحمود حميدة و إلهام شاهين وسولاف فواخرجي وهاني سلامة وصفية العمري وأمير شاهين ومصطفى هريدي والكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان.



أبدي النجوم إعجابهم بالطبيعة البحرية الساحرة التي تتمتع بها مدينة الغردقة ومياهها الصافية.



حرص النجوم هاني سلامة وأمير شاهين ومصطفى هريدي والدكتور محمد الشاعر والسيناريست محمد الباسوسي على ممارسة رياضة الغوص في مياه البحر الأحمر.

الجولة جاءت عقب إنتهاء فعاليات اليوم الأول للمهرجان والتي تضمنت الي جانب العروض السينمائية ندوة تكريمية للنجم هاني سلامة وندوة عن سينما يوسف شاهين في عيون الشباب.

IMG-20230922-WA0057

IMG-20230922-WA0056

IMG-20230922-WA0053

IMG-20230922-WA0061

IMG-20230922-WA0055

IMG-20230922-WA0058

IMG-20230922-WA0069

IMG-20230922-WA0074

IMG-20230922-WA0077

IMG-20230922-WA0073

IMG-20230922-WA0075

IMG-20230922-WA0066

IMG-20230922-WA0068

IMG-20230922-WA0076

IMG-20230922-WA0078

IMG-20230922-WA0071

IMG-20230922-WA0039

IMG-20230922-WA0043

IMG-20230922-WA0047

IMG-20230922-WA0050

IMG-20230922-WA0042

IMG-20230922-WA0049

IMG-20230922-WA0038

IMG-20230922-WA0063