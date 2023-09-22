الخارجية: مصر ستكشف أمام الأمم المتحدة تأثير الأزمات الدولية على إفريقيا

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أبرز الملفات التي ستتناولها مصر خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد في نيويورك، خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر.

وقال “ابو زيد” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن مصر ستتناول تأثير الأزمات الدولية على إفريقيا والشرق الأوسط، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه خصوصية هذه الدورة تنبع من العنوان الذي تم وضعه لها، وهو "التضامن الإنساني وإعادة بناء الثقة"، موضحًا أن الإطار العام لهذه الدورة هو إعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف.

وشدد أبوزيد على ضرورة التركيز على المعاناة الإنسانية التي تشهدها دول العالم، والأزمات المختلفة، وكيف يتم شحذ الهمم والطاقات في المناطق المختلفة، ولدى المجتمع الدولي للتضامن مع الشعوب التي تعاني من هذه الأزمات.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال وزير الخارجية سامح شكري، المشاركة في عدد من القمم والفاعليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، حيث سيلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٣ سبتمبر، ويشارك في "قمة أهداف التنمية المستدامة" و"قمة الطموح المناخى".

كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزارى حول الخسائر والأضرار، وكذا المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبي.