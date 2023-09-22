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الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الحكومة الإيطالية تقوم بلفت انتباه الأمم المتحدة إلى قضية حالة المهاجرين الطارئة

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

أشاد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، بما اسماه "ردود فعل إيجابية" من جانب الأمم المتحدة تجاه قضية الهجرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقامت الحكومة الإيطالية بلفت انتباه الأمم المتحدة إلى قضية حالة المهاجرين الطارئة، حيث قال تاياني، المنسق الوطني لحزب "فورتسا إيطاليا": "لقد حصلنا على الكثير من ردود الفعل الإيجابية، خاصة من بلدان المغادرة وأولئك الذين يرغبون في التعاون مع إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر".

واستعرض تاياني، أمام المسؤولين المحليين في روما الذين انضموا إلى الحزب في مونتيشتتوريو في روما، جهود الحكومة في هذا الصدد، حيث أشار إلى أن "هناك حاجة إلى الكثير من الدبلوماسية ونحن نعمل بشكل مكثف، وعدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيطاليا من تونس وليبيا آخذ في التناقص بالفعل. لقد حصلنا بالفعل على النتائج الإيجابية الأولى وعلينا أن نكون جادين وحازمين".

 

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