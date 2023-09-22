انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، والذي يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والذي يعقد تحت عنوان "الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية lCNHBAS 2023"، بحضور كمال سليمان، السكرتير العام المساعد نائبًا عن السيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عبد الدايم نصير، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون العلمية والأكاديمية، والدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور المنتصر محمود سليم، مقرر عام المؤتمر.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقب ذلك استعراض جهود الكلية باعتبارها أول كلية في فرع جامعة الأزهر بأسيوط تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والعلماء والمتخصصين في العلوم الأساسية والتطبيقية، بغية الوصول إلى حلول وإجابات علمية جديدة تلبي الاحتياجات العلمية والتطبيقية المعاصرة.

تستمر فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، يشارك فيها باحثون وعلماء من مختلف دول العالم، ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل والمحاضرات التي تُقدم في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية، كما يتم طرح العديد من الأوراق البحثية والدراسات العلمية المتخصصة التي تعتمد على التقنيات الحديثة في العلوم.

وتعد هذه المبادرة من أهم الفعاليات العلمية التي تنظمها كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط، حيث تسهم في تعزيز التواصل العلمي بين الباحثين والعلماء وتعزيز الأبحاث العلمية والتقنية في العلوم الأساسية والتطبيقية.

"الآفاق الجديدة للعلوم الأساسية والتطبيقية" انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم أزهر أسيوط

"الآفاق الجديدة للعلوم الأساسية والتطبيقية" انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم أزهر أسيوط

"الآفاق الجديدة للعلوم الأساسية والتطبيقية" انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم أزهر أسيوط

"الآفاق الجديدة للعلوم الأساسية والتطبيقية" انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم أزهر أسيوط

"الآفاق الجديدة للعلوم الأساسية والتطبيقية" انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم أزهر أسيوط

"الآفاق الجديدة للعلوم الأساسية والتطبيقية" انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم أزهر أسيوط

"الآفاق الجديدة للعلوم الأساسية والتطبيقية" انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم أزهر أسيوط

"الآفاق الجديدة للعلوم الأساسية والتطبيقية" انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم أزهر أسيوط

"الآفاق الجديدة للعلوم الأساسية والتطبيقية" انطلاق المؤتمر الدولي السادس لعلوم أزهر أسيوط