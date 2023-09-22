التحقيق في إنهاء حياة سيدة ورمي جثمانها في مجرى مائي بأسيوط

أمرت النيابة في قسم أول أسيوط بسرعة التحريات حول حادثة إنهاء حياة سيدة على يد موظف متقاعد ثم إلقاء جثمانها في أحد الصرف الصحي، بهدف التحقق من تفاصيل الحادث وملابساته ولاستكمال التحقيقات وبدأت الحادثة عندما تم العثور على جثة سيدة في مجري مائي علي الطريق الدائري دائرة قسم أول، وتم الإبلاغ عن الجثة وبعد إجراء التحقيقات، تبين أن المتهم بارتكاب الحادثة هو موظف متقاعد.

تم ضبط المتهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد مواجهته اعترف بارتكابه الحادثة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد.

وقد أثارت هذه الحادثة الرعب والهلع في أوساط اهالي اسيوط، ودعت السلطات المختصة جميع المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التواجد في الأماكن النائية خلال ساعات الليل المتأخرة والتبليغ عن أي حركة مشبوهة يلاحظونها.

يجدر الذكر أن قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهم في وقت قصير وأحالته إلى النيابة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ونحن نأمل أن يشكل هذا الحادث تحذيرًا للجميع للابتعاد عن العنف والجريمة والاحتفاظ بالأمن والسلامة في البلاد.