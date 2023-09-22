التحقيق في إنهاء حياة سيدة ورمي جثمانها في مجرى مائي بأسيوط
أمرت النيابة في قسم أول أسيوط بسرعة التحريات حول حادثة إنهاء حياة سيدة على يد موظف متقاعد ثم إلقاء جثمانها في أحد الصرف الصحي، بهدف التحقق من تفاصيل الحادث وملابساته ولاستكمال التحقيقات وبدأت الحادثة عندما تم العثور على جثة سيدة في مجري مائي علي الطريق الدائري دائرة قسم أول، وتم الإبلاغ عن الجثة وبعد إجراء التحقيقات، تبين أن المتهم بارتكاب الحادثة هو موظف متقاعد.
تم ضبط المتهم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد مواجهته اعترف بارتكابه الحادثة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الصدد.
وقد أثارت هذه الحادثة الرعب والهلع في أوساط اهالي اسيوط، ودعت السلطات المختصة جميع المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب التواجد في الأماكن النائية خلال ساعات الليل المتأخرة والتبليغ عن أي حركة مشبوهة يلاحظونها.
يجدر الذكر أن قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهم في وقت قصير وأحالته إلى النيابة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ونحن نأمل أن يشكل هذا الحادث تحذيرًا للجميع للابتعاد عن العنف والجريمة والاحتفاظ بالأمن والسلامة في البلاد.
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- نائب رئيس جامعة الازهر فرع أسيوط
- نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي
- نائب رئيس جامعة الأزهر
- جامعة الأزهر
- جامعة الازهر فرع اسيوط
- جامعة الأزهر للوجه القبلى
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب