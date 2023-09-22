صور.. مدينة رأس سدر تستقبل حملة بشبابها

في ضوء الاهتمام بأهمية دور الشباب في المشاركة بالانتخابات الرئاسية و كافة الاستحقاقات القادمة .

استقبلت مدينة رأس سدر حملة بشبابها ( شباب بهوية وطنية ) في حضور المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد محمود رئيس مجلس أمناء الحملة و محمد أحمد حماد حملة بشبابها برأس سدر

و رحب السيد رئيس مدينة رأس سدر و نقل تحيات السيد اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء للحضور مؤكداً علي أهمية دور الشباب في بناء الأوطان و نشر الوعي السياسي و الشعور بالمسؤولية المجتمعية، وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام ٢٠٢٤ و كافة الاستحقاقات الدستورية .

و في كلمة ألقاها محمد محمود رئيس مجلس أمناء الحملة أكد فيها إن الشباب المصري بالجمهورية الجديدة يقدم نموذج محترم يليق بهذه الفترة من التطور، والتي تشهد زخم سياسي كبير جدًا مع قرب الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ملتقى شباب مصر يقدم نموذجًَا حقيقيًا لكيفية التجمع والتشارك من أجل الدولة المصرية وتصدير الشباب المصري وتصدير الأفكار الشبابية المحترمة التي تعبر عن مختلف التيارات " عن اليمين وعن أقصى اليسار"، وتعبر عن الشباب المصري في العموم .



و مقدما الشكر والتقدير لشباب رأس سدر و قياداتها التنفيذية علي حسن الإستقبال.

و وجهه السيد رئيس المدينة الشكر لشباب الحملة برأس سدر علي حسن التنظيم والمظهر المشرف مؤكداً دعم الدولة الكامل الشباب.