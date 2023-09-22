الأرصاد تكشف مفاجأة عن خريف 2023

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت وأبرز الظواهر الاجتماعية المتوقع حدوثها.

وقالت “غانم” خلال تصريحاتها عبر فضائية “ ten”، اليوم الجمعة، إن فصل الخريف يبدأ رسميا غدا ويستمر لنحو 3 شهور، وتتعرض البلاد لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال فصل الخريف نتيجة التعرض لمنخفضات جوية.

وأشارت إلى أأنه من الوارد أن نشهد تشكل للسيول على سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء أو مناطق بالصعيد، منوهة بأنه من المتوقع أن تكون معدلات سقوط الأمطار، وحالات السيول خلال فصل الخريف 2023 أكبر من الأعوام السابقة نتيجة التغيرات المناخية.

وواصلت غانم أن مصر ليست عُرضة للأعاصير ولكنها عرضة للمنخفضات الجوية المتعمقة، والعواصف الجوية، وهناك فارق بينهما.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس عن حالة الطقس غدا السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، وهو يوافق أول أيام فصل الخريف.

وقال البيان الذي نشرته الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، اليوم الجمعة، إنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن السحب المنخفضة تظهر صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وواصلت الهيئة العامة للأرصاد أن هناك انخفاضًا في نسبة الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.