"عبدالرازق" ورئيس وزراء الأردن يؤكدان على خصوصية العلاقه بين البلدين

التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق بالدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الاردني اليوم في عمان.

و أكد "عبد الرازق"، على خصوصية العلاقة المصرية الاردنية وتميزها على مختلف المستويات. لافتا إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

وأثنى رئيس الشيوخ على حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك عبدالله الثاني التي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولى، مشيدا بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية، كما اكد على العناية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الاردني على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية ودعم واهتمام الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت رئيس الوزراء إلى المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكداً على أواصر العلاقة الخاصة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي.

وأشار "الخصاونة" إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة من أكثر اللجان المشتركة انعقادا وإنتاجا، و حضر اللقاء من الجانب المصرى المستشار محمود إسماعيل عثمان الامين العام، النائب عبدالخالق محمد عياد رئيس جمعية الصداقة المصرية الأردنية، النائب وليد محمود ابراهيم الشرمة، النائب احمد سمير سيد زكريا والسفير المصري بعمان محمد سمير.