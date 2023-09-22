تناول الفيتامينات بشكل غير صحيح يسبب مشاكل صحية خطيرة

قالت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة إيرينا لازاريفيتش، إنه إذا تم تناول الفيتامينات بشكل غير صحيح، فهناك مخاطر تضر بالصحة، بما في ذلك صحة الكبد.

تحدثت الدكتورة لازاريفيتش في مقابلة عن الأخطاء المرتبطة باستخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية، ونوهت الخبيرة إلى أن من أكثر الأخطاء شيوعاً هو اختيار ووصف الفيتامينات والمكملات الغذائية بنفسك دون استشارة الطبيب وكقاعدة عامة، فإن أنشطة الهواة هذه محفوفة بحقيقة أنهم يستهلكون بعض الفيتامينات والمعادن بكميات زائدة.

وأوضحت الأخصائية في مقابلة مع موقع Lenta.ru أن "زيادة بعض الفيتامينات (فرط الفيتامين) يمكن أن يكون لها عواقب غير سارة: على سبيل المثال، إذا تم تجاوز جرعة فيتامين E، فإن امتصاص العناصر الغذائية المهمة الأخرى يتباطأ وتتطور هشاشة العظام".

وأضافت أن كل فيتامين وعنصر دقيق يتوافق مع معيار كمي معين لاستخدامه، وتجاوزها بانتظام يمكن أن يكون له عواقب صحية خطيرة.

تناول الفيتامينات بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى تلف خطير في الكبد

كما حذرت من تناول الفيتامينات بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى تلف خطير في الكبد.

واستخدام الفيتامينات على المدى الطويل دون انقطاع وتحت إشراف طبي يمكن أن يؤدي إلى تلف خطير في الكبد - التهاب الكبد الناجم عن المخدرات، مما يسبب التهابا وحتى نخر خلايا الكبد.