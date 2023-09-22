مصطفى بكري: المواطن أصبح فريسة التجار (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن، منها ارتفاع الأسعار بسبب جشع التجار وغياب الأجهزة الرقابية.

وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسى اهتم اهتماما بالغا بالاستثمار وأسس بنية تحتية ضخمة.

الرقابة هي الحل للحد من غلاء الأسعار

وأشار إلى أن الرقابة هي الحل للحد من غلاء الأسعار، قائلا: "المواطن بقى فريسة في إيد التجار".

وواصل بكري أنه طالب مرارا وتكرارا بضرورة حدوث حركة المحافظين معقبا: "البحيرة ليها سنتين من غير محافظ".